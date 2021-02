Governo, Mattarella: “Incarico non politico” | Convocato Draghi

Sergio Mattarella ha parlato dopo il colloquio con Fico preannunciando un incarico non politico: domani convocato Draghi

Niente accordo: il mandato esplorativo di Roberto Fico si conclude con un nulla di fatto. Il Presidente Sergio Mattarella dopo il colloquio con il presidente della Camera ha spiegato che: “Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico” e che il tempo necessario per l’insediamento per un nuovo governo in caso di elezioni sarebbe troppo lungo. Per questo “ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale, e la conseguente riduzione dell’attività di governo, coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia”. Subito dopo le sue dichiarazioni, Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 Mario Draghi.