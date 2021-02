Coronavirus, bollettino 2 febbraio: 9660 nuovi positivi, 499 morti

Il bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus relativo al 2 fennraio 2021: sono 9660 i nuovi casi, sale l’indice di positività

E' stato diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 2 febbraio. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 9.660 i nuovi positivi al Covid, a fronte di 244.429 tamponi test eseguiti per un tasso di positività che scende al 3,95%. Il totale dei positivi da inizio pandemia sono 2.570.608 , mentre i morti sono 89.344 con i 499 registrati nelle ultime ventiquattro ore.

I dimessi/guariti in 24 ore sono 18.976 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 2.043.499. In totale in Italia oggi sono 437.765 le persone positive, 9.824 in meno.