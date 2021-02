Inter-Juventus è la prima delle due semifinali di Coppa Italia. Le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e la diretta TV

Cresce l’attesa: a distanza di 15 giorni, Inter e Juventus tornano a sfidarsi in quel di San Siro. Questa sera, alle ore 20.45, le due compagini si affronteranno nella semifinale di andata della Coppa Italia. Una partita dal fascino unico, il Derby d’Italia che si disputa in uno dei momenti cruciali della stagione. Il ritorno è previsto a Torino per la prossima settimana, per un febbraio che si preannuncia caldissimo. La Juventus infatti affronterà in campionato Roma e Napoli e il 17 febbraio sfiderà il Porto in Champions League, mentre l’Inter, impegnata venerdì a Firenze dovrà poi affrontare Lazio e Milan. Nel frattempo ecco le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vedere in TV Inter-Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Juventus

Per Antonio Conte cambi obbligati in alcune zone del campo. I nerazzurri infatti non avranno a disposizione Hakimi e Lukaku sostituiti da Darmian e Sanchez, ma per il resto il tecnico dovrebbe schierare la formazione titolare, con l’unico dubbio tra Kolarov e Bastoni come terzo centrale di difesa. Per il resto tornano Brozovic e Vidal dall’inizio, panchina per Eriksen. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La Juventus invece non avrà a disposizione Ramsey, non convocato insieme a Dybala. In porta spazio a Buffon, mentre Kulusevski dovrebbe affiancare Ronaldo in attacco. Torna de Ligt al centro della difesa, con Chiellini che sarà di riposo, mentre Chiesa potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Cuadrado sull’esterno, con Alex Sandro sulla corsia di sinistra per un 4-4-2 di Pirlo che si dovrebbe poi “mascherare” in 3-5-2.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Martinez. All. Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Inter-Juventus, dove vedere la partita in Tv e in streaming

La partita è in programma alle ore 20.45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Rai 1. Il match è inoltre visibile in streaming sulla piattaforma ‘Rai Play‘. Potrete seguire il commento della gara anche sulla nostra CMIT TV, visibile sui nostri social e sul nostro canale Youtube.

Calciomercato Inter e Juventus,

Soprattutto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, sono diversi i nomi già accostati alle due società. Il club nerazzurro ci ha provato sino all’ultimo per uno scambio tra Dzeko e Sanchez, ma l’affare non si è concretizzato. Nel frattempo l’Inter lavora anche sul fronte rinnovi e in particolare su quelli di Bastoni e Lautaro Martinez, con l’intesa ad un passo dall’essere raggiunta. Nel frattempo si guarda con attenzione a giugno e sembra essere particolarmente caldo l’asse con l’Inghilterra. Tuchel ha messo nel mirino Hakimi, mentre in casa nerazzurra potrebbero tornare di moda i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso per rafforzare la corsia mancina.

Due profili che sono graditi anche in casa bianconera, con la Juventus che potrebbe battagliare proprio con i meneghini per arrivare ad uno dei due giocatori. Un investimento sulla corsia mancina appare infatti necessario per l’estate. Intanto i campioni d’Italia in carica, che hanno visto sfumare l’arrivo di Scamacca e hanno ceduto Rugani al Cagliari, studiano nuovi nomi per l’estate e per il futuro. In questo senso i bianconeri hanno chiuso in questo gennaio per Rovella, ma ora si guarda con attenzione ai big che possono svincolarsi a zero. Alaba, accostato anche all’Inter, resta un sogno, anche se il Real Madrid è in vantaggio. Attenzione poi al duello con i nerazzurri per Dzeko: ci sarebbe stata una telefonata da Torino per capire l’eventualità di un trasferimento nelle scorse ultime ore di mercato. Non va escluso che Inter e Juventus possano riprovarci in estate.