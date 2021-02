Situazione sempre più complessa al Napoli dove si parla di una separazione tra Gattuso e il club. Le ultime sul nome di Maurizio Sarri

Momenti di riflessione a Napoli dopo quanto recentemente accaduto con Gennaro Gattuso a margine prima della vittoria sullo Spezia e poi sul Parma. L’ultimo sfogo dopo il successo con i ducali non ha fatto piacere al Presidente Aurelio De Laurentiis che per ora risponde restando in silenzio e pensando a quello che sarà il futuro della guida tecnica degli azzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Si è vociferato molto nell’ultimissimo periodo di un cambio in panchina con il patron partenopeo che avrebbe addirittura pensato di richiamare l’ex Maurizio Sarri. Un nome che ha scaldato i cuori dei tifosi napoletani prima del passaggio al Chelsea e successivamente alla Juventus. Intanto il giornalista Marino Bartoletti a ‘Tutti convocati’ ha prontamente spento ogni ardore sottolineando: “Impossibile ritorno di Sarri a Napoli, che non sarebbe apprezzato da tanti. Sarri sa che non potrebbe fare meglio di quanto ha già fatto a Napoli”.