In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Simone Inzaghi: parla il presidente biancoceleste Lotito

“Il rinnovo di Inzaghi? C’è stata una proposta. Tra me e Simone Inzaghi c’è grande intesa e un grande rapporto a tutti i livelli”. Così il numero uno della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato ai margini della conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace, scelta come nuovo tecnico della squadra femminile biancoceleste.

“Non penso che ci siano problemi per proseguire il percorso che dimostra che la Lazio esiste in termini pratici e di forza. Un appuntamento non c’è, ma ci sentiamo tutti i giorni e non abbiamo segreti. L’unico problema può essere il tempo, pensate che prima della partita con l’Atalanta ero a Formello non siamo riusciti neanche a salutarci. Ma non c’è alcuna dietrologia” ha sottolineato il presidente dei capitolini. Ci si avvicina dunque sempre più alla firma che, come anticipato da Calciomercato.it, sarà fino al 2023.