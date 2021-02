Calciomercato Juventus, colpo Under 23 | Ufficiali Pecorino e Compagnon

La Juventus ha annunciato un doppio colpo in entrata per l’Under 23: Ufficializzati oggi Pecorino e Compagnon

Nonostante il mercato sia terminato ieri, anche oggi è giornata di ufficialità in casa Juventus. Madama, infatti, ha annunciato un doppio colpo in entrata per l’Under 23 di Lamberto Zauli. La società piemontese, tramite una nota ufficiale, ha comunicato l’arrivo di Emanuele Pecorino e Mattia Compagnon. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, doppio colpo per l’Under 23 | Ecco Pecorino e Compagnon

La Juventus ha annunciato ufficialmente Emanuele Pecorino, attaccante classe 2001 acquistato a titolo definitivo dal Catania e Mattia Compagnon, centrocampista class 2001 che arriva in prestito dall’Udinese. A differenza di Andrea Pirlo, che non ha visto nessun colpo in entrata da questo mercato, Lamberto Zauli accoglie altri due innesti per la sua Under 23. Il lavoro di Paratici e Cherubini per rendere sempre più competitiva la seconda squadra della Juventus prosegue, mentre alcuni prodotti dell’Under 23 sono già aggregati alla Prima Squadra.