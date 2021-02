Calciomercato Juventus, retroscena su Dzeko | Contatto: la ricostruzione

La Juventus ha valutato diversi profili per l’attacco fino all’ultimo giorno di calciomercato. Attenzione al retroscena su Edin Dzeko, ai ferri corti con Fonseca alla Roma

La Juventus ha cercato di rinforzare l’attacco di Andrea Pirlo fino agli ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri, però, non sono riusciti a trovare un’occasione realmente convincente e alla fine hanno mantenuto l’attuale composizione della rosa. Il nome di Edin Dzeko è stato caldo nelle fasi finali della sessione invernale, per via dei rapporti tesi con Fonseca. Spunta un retroscena sull’attaccante bosniaco, per cui ora è atteso un summit per la pace con la Roma, al fine di ricomporre i rapporti almeno fino a fine anno.

Calciomercato Juventus, telefonata e retroscena con Dzeko: mai una possibilità

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarebbe stata una telefonata tra le parti per capire se ci fosse una reale possibilità di portare Dzeko alla Juventus last minute. In realtà, non si è mai aperta una vera e propria pista bianconera per la punta bosniaca. La Vecchia Signora non era disposta a pagare un ingaggio tanto oneroso (7,5 milioni annui) e non aveva bisogno di un nuovo titolare, avendo già Alvaro Morata. La dirigenza bianconera, quindi, non aveva alcuna intenzione di alterare gli equilibri nello spogliatoio.