Calciomercato Juventus, offerti 10 milioni d'ingaggio ad Alaba! I dettagli

La Juventus avrebbe avanzato una super offerta a David Alaba per la firma a parametro zero. Ecco cifre e dettagli

È stato un calciomercato invernale piuttosto transitorio per la Juventus di Paratici e Nedved. Nella sessione appena conclusa, infatti, il club bianconero ha operato principalmente in ottica futura, assicurandosi Rovella dal Genoa e diversi giovani per la formazione Under 23. Gli importanti colpi in entrata sono invece rinviati alla prossima estate, ma la dirigenza lavora già sulle occasioni a parametro zero. Tra queste, spicca il nome di David Alaba, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco. Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni riguardanti i bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, super offerta ad Alaba | Ecco la preferenza del giocatore

Secondo quanto riportato da ‘defensacentral.com’, la Juve avrebbe presentato un’importantissima offerta al difensore austriaco, pareggiando i 10 milioni di euro di ingaggio proposti dal Real Madrid. Tuttavia, il 28enne sembra aver già scelto i ‘Blancos’: la sua preferenza è ormai da tempo per il club spagnolo che, come riferisce il portale, ha fatto la stessa offerta di ingaggio dei bianconeri ed è in pole per la sua firma. Salvo clamorose sorprese, Alaba sembra insomma destinato al Real. Staremo a vedere.