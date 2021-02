Atalanta, per Lammers ci ha provato nelle ultime ore anche il Saint Etienne: no del club nerazzurro

Sembrava indiziato alla partenza, ma nelle ultime ore di mercato è arrivata la smentita ufficiale da parte del club con le parole del dg Marino. E infatti Sam Lammers è rimasto all’Atalanta e mister Gasperini continuerà a contare su di lui. Tante erano le squadre interessate al promettente attaccante olandese, dal Genoa al Verona, ma non solo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, gli arbitri di Inter-Juventus e Napoli-Atalanta

Dalla Francia svelano come anche il Saint Etienne avesse fatto un tentativo per il ragazzo. Lo riferisce ‘Eurosport.fr’: ‘Les Verts’ hanno sondato il terreno su più fronti per arrivare ad un attaccante. Lammers era uno dei candidati principali, ma il no dell’Atalanta ha bloccato ogni possibilità di approdo in terra transalpina. Da qui la decisione del Saint Etienne di fiondarsi su Modeste del Colonia.