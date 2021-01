La Roma cala il tris e continua a vincere. Non pesa l’assenza di Dzeko, i giallorossi battono così il Verona: il commento del nostro inviato Francesco Iucca

Tutto facile per la Roma di Fonseca. I giallorossi dominano il Verona, andando a segno ben tre volte, con Mancini, Mikhitaryan e Mayoral, nel corso del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Juric prova a riaprirla ma il gol di Colley non spaventa Pellegrini e compagni, che conquistano i tre punti.

Ecco l’analisi del nostro inviato, Francia Iucca, all’esterno dell’Olimpico, dopo il tris giallorosso in campionato.