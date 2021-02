Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle 14 con il nostro TG mercato tra il futuro di Scamacca, Dzeko e non solo. Segui le ultime ore con Calciomercato.it





Il calciomercato invernale è già agli sgoccioli e CMIT TV non vi lascia soli: dalle ore 14 seguite in diretta il TG mercato di Calciomercato.it. Vi aggiorneremo riguardo agli ultimi movimenti di Inter, Milan, Juventus, Napoli e tutte le altre società di Serie A. Dal futuro di Gianluca Scamacca a quello di Edin Dzeko, passando per il ritorno di Daniele Rugani in Serie A e molto altro!

