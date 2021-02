Sondaggio Twitter | Calciomercato Napoli, Sarri eventuale sostituto Gattuso

Nuovo sfogo di Gattuso nel post partita di Napoli-Parma. Ecco l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Rino Gattuso. Il nuovo sfogo dell’allenatore dopo la vittoria contro il Parma non ha fatto altro che alimentare ulteriormente i dubbi sulla permanenza in panchina dell’ex Milan. Tra i nomi circolati per l’eventuale successione del tecnico ci sono anche quelli di Spalletti e del grande ex Maurizio Sarri, con quest’ultimo che – secondo recenti indsicrezioni – avrebbe avuto anche dei contatti con De Laurentiis per prendere il posto di Gattuso. Inoltre, negli ultimi giorni si è parlato anche di Benitez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 35,5% dei votanti ritiene proprio Sarri l’allenatore ideale per l’eventuale successione di Gattuso, nonostante il tradimento con la Juventus. Segue Spalletti (29%), mentre non convincono le piste Benitez e Mazzarri (17,8%). Staremo a vedere.