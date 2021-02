Dopo van Dijk e Gomez, altro lungo infortunio per il Liverpool: per Joel Matip stagione finita, come annunciato da Klopp

La sfortuna perseguita il Liverpool ed in particolare i difensori dei Reds. Dopo i lunghi stop per van Dijk e Joe Gomez, Jurgen Klopp perde per tutta la stagione anche Joel Matip dopo l’infortunio rimediato contro il Tottenham giovedì scorso. Un problema alla caviglia che, come spiegato dallo stesso manager tedesco ha spiegato lo terrà fuori fino al termine del campionato. Il tedesco potrà tornare a disposizione soltanto per la preparazione estiva. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio in virtù di questo ennesimo lungo stop, il Liverpool è stato costretto a correre ai ripari nell’ultimo giorno di mercato. La società inglese ha ufficializzato l’arrivo di Kabak dallo Schalke (seguito a lungo anche dal Milan) e di Ben Davies, 25 anni, difensore del Preston, alla sua prima esperienza in Premier League con una big.