Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte alla vigilia della supersfida con la Juventus valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

“Affrontiamo una formazione forte, per questo dobbiamo fare una grande partita”. Così Antonio Conte al microfono di ‘Sky Sport’ alla vigilia del big match contro la Juventus valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia: “Si giocherà sui 180′ – ha aggiunto il tecnico dell’Inter – Lo scorso anno perdemmo in casa col Napoli e poi pareggiammo 1-1 al ‘San Paolo’. Dobbiamo fare del nostro meglio”.

ERIKSEN – “E’ un bravo ragazzo, stiamo cercando di lavorare tanto con Christian e di dargli più soluzioni in campo per dare a lui, a me e alla squadra più alternative”.

SANCHEZ PER LUKAKU – “Non è la prima volta che manca Romelu, ma giocherà Sanchez. Sta bene, è sereno. Ora può riposare per questo stop forzato e farsi trovare pronto per il campionato”.