Il calciomercato invernale 2021, per alcuni estivo, non è chiuso per tutti: dal Brasile agli Stati Uniti passando per il Portogallo, ecco tutte le date

Si è concluso senza il ‘botto’ finale un calciomercato di gennaio povero senz’altro ma molto meno soporifero del previsto. Se fosse andato in porto lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma, probabilmente ora lo avremmo definito uno dei più ‘interessanti’ degli ultimi anni… Comunque il mercato invernale, o per alcuni estivo, non è mica finito per tutti: in Francia, Spagne e Inghilterra si concluderà fra tre ore. In Russia, invece, terminerà il 25 febbraio. Per il 18 è invece prevista la parola fine di quello argentino, il 5 di aprile di quello uruguaiano, mentre in Portogallo il sipario calerà fra soli tre giorni. In Brasile, infine, il mercato comincerà il 1° marzo per terminare il 23 maggio.

Dall’Argentina fino alla Russia: date chiusura calciomercato estero

Dalla Svizzera agli Stati Uniti, ecco le date di chiusura del mercato dei principali Paesi stranieri:

Argentina – 18 febbraio

Australia – 12 aprile/10 maggio

Austria – 8 febbraio

Brasile – 1° marzo/23 maggio

Bulgaria – 28 febbraio

Croazia – 15 febbraio

Repubblica Ceca – 22 febbraio

Polonia – 8 febbraio

Uruguay – 5 aprile

Portogallo – 4 febbraio

Svizzera – 15 febbraio

Russia – 25 febbraio

Serbia – 5 febbraio

Slovacchia – 3 febbraio

Slovenia – 15 febbraio

Stati Uniti – 4 maggio

Arabia Saudita – 7 febbraio

Ucraina – 2 marzo