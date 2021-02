Ecco gli arbitri delle semifinali di Coppa Italia in programma domani e mercoledì sera: in campo Inter-Juventus e Napoli-Atalanta

Calciomercato ma non solo. Oggi l’ultimo giorno di trattative frenetiche, ma c’è anche il campo al centro. Domani sera, infatti, ci sarà il remake di Inter-Juventus stavolta per la semifinale di andata della Coppa Italia. Domani sera alle 20.45 c’è il big match a ‘San Siro’, poi mercoledì spazio a Napoli-Atalanta allo stesso orario.

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per i due match, che offriranno spunti importanti soprattutto per l’andamento del campionato e per il discorso ancora aperto relativo alle tensioni tra Ibrahimovic e Lukaku. Inter-Juventus sarà arbitrata da Calvarese, con Carbone e Peretti assistenti, Massa IV Uomo, Irrati e Paganessi rispettivamente Var e AVar. Per Napoli-Atalanta fischietto a Fabbri: Ranghetti e Imperiale saranno gli assistenti, Mariano il IV Uomo, Banti e Giallatini Var e AVar.