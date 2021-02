Il calciomercato non si è ancora chiuso in Spagna, Francia e Inghilterra: possibili cessioni dell’ultimo secondo per le italiane

Il calciomercato si è chiuso alle 20:00 per l’Italia, ma all’estero ci sono ancora campionati che possono accogliere giocatori in uscita dalla Serie A. Francia, Spagna e Inghilterra hanno ancora tre ore a disposizione per poter accogliere nuovi acquisti, mentre la Russia chiuderà tutto il 25 febbraio. Occhio anche al mercato sudamericano, con l’Argentina che chiuderà le porte il 18 febbraio prossimo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | Dallo scambio Dzeko-Sanchez a Scamacca: tutte le trattative saltate!

Spazio ancora per qualche cessione in esubero, anche se sarà difficile che le big del campionato decidano di liberarsi di qualche elemento della rosa in queste ultime ore. Persino Callejon, che sembrava destinato a lasciare Firenze per la mancanza di spazio nella rosa di Prandelli, alla fine è rimasto in viola insieme a Pulgar: per entrambi la società gigliata ha fatto muro, spingendo affinché il tecnico possa riuscire a valorizzare i due patrimoni di Commisso.