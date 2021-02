Tante le trattative che non sono andate in porto. Scamacca è stato vicino a lasciare il Genoa. Inter e Roma hanno provato a scambiarsi Dzeko e Sanchez ma senza successo

Un calciomercato povero di emozioni. A parte il Milan, che ha deciso di completare l’organico con gli acquisti di Meite, Mandzukic e Tomori, e la Roma (presi Reynolds ed El Shaarawy), le big di Serie A non hanno messo a segno colpi in entrata. La Juventus aveva pensato di aggiungere nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo un nuovo attaccante ma l’evoluzione tattica di Kulusevski, provato con successo da seconda punta, ha portato a cambiare idea. La Vecchia Signora ci ha comunque provato per Scamacca: la Juventus però non è riuscita ad accontentare le richieste del Sassuolo proprietario del cartellino del giocatore. Il giovane centravanti è certamente uno dei protagonisti di questo mercato. Lo voleva concretamente anche il Parma pronto a fare follie per lui ma non è riuscito nell’impresa di acquistarlo. Alla fine rimarrà al Genoa, fino al termine della stagione.

Una trattativa che vi abbiamo raccontato in tutti i suoi particolari è quella di Reynolds. Il giocatore è stato vicino alla Juventus ma alla fine ha preferito vestire il giallorosso della Roma.

Calciomercato Milan, doppio colpo sfumato

Anche il Milan ha visto sfumare i suoi colpi. Prima di puntare su Meite e Tomori, i rossoneri sono stati ad un passo dal chiudere per Simakan e Kone: l’infortunio ha però bloccato il difensore in Francia. Il centrocampista, invece, ha preferito accettare l’offerta del Borussia Moenchengladbach.

Calciomercato Inter, nessuno affare per Marotta

Per qualche giorno ci siamo emozionati per il possibile scambio tra Dzeko e Sanchez. Vi abbiamo raccontato delle difficoltà della trattativa, legate soprattutto alla differenza a lordo dei due stipendi. Niente da fare, con i giocatori che sono rimasti nelle rispettive squadre. Il cileno giocherà all’Inter, almeno fino al termine della stagione, al pari di Eriksen. Il danese era ufficialmente sul mercato ma l’ingaggio è stato ritenuto alto anche dai club inglesi.

Ha accarezzato il ritorno in Italia, nelle ultime ore di calciomercato, Niang che alla fine è rimasto al Rennes. L’attaccante è stato in trattativa con Bologna e Genoa ma non c’è stato nulla da fare.