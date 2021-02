Maldini chiude il colpo per il terzino sinistro, un profilo giovanissimo di appena 17 anni che arriva dalla Serbia

Domenica sera la chiusura dell’affare, poi l’arrivo in Italia per il nuovo terzino del Milan: si tratta di Kerkez Milos. Classe 2003, originario di Vrbas, in Serbia, gioca come terzino sinistro e arriva direttamente dall’ETO Fc Gyor. Il 17enne ha già giocato 16 gare in questa stagione, servendo un assist, con un rendimento già positivo nonostante la giovanissima età.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma il difensore: accordo con il Lipsia!

“Abbiamo avuto una grande opportunità dal destino a fare in modo che Milos potesse andare al Milan con Maldini – ha detto Daniel Kaposi, agente del giocatore – Abbiamo la certezza che Milos verrà considerato per la prima squadra e che nel corso di questi mesi restanti vogliono che cresca molto accanto a Theo Hernandez. C’è una bella sfida”. Accompagnato in Italia dai suoi genitori, Milos ha poi detto: “Penso che Paolo Maldini sia il miglior terzino sinistro di sempre e Hernandez è una delle eccellenze del calcio attuale: è bello anche il fatto che, come me, anche lui ha il doppio passaporto” si legge sul sito ufficiale dell’ETO Gyor.