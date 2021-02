Il Liverpool sta provando a convincere lo Schalke 04 a cedere Ozan Kabak. Ecco l’offerta formulata ai tedeschi dai Reds per il centrale turco, che tanto piace al Milan

Come successo ad ottobre, Ozan Kabak è il protagonista delle ultime ore di calciomercato. Il Milan tentò fino alla fine di portare il difensore turco in Italia senza però riuscirci. Non fu trovato un accordo con lo Schalke 04. Il suo nome è tornato di moda, in orbita rossonera, nei giorni scorsi ma Maldini e Massara hanno poi deciso di chiudere per Tomori dal Chelsea.

Il Liverpool non ha mai smesso di seguire Kabak e in queste ore, raccontano in Inghilterra, sta provando a farlo vestire di rosso. I Reds – riporta ‘SkySports’ – vorrebbero prelevare il giocatore con la formula del prestito oneroso, circa 3 milioni di euro, con diritto di riscatto. Vedremo se i tedeschi, che non vivono una situazione economica e di classifica facile (sono ultimi in Bundesliga), decideranno di cedere il talento turco.