Gianluca Scamacca alla fine non è andato alla Juventus: l’attaccante commenta sui social la sua permanenza al Genoa

“Scamacca rimane al Genoa”: così Giovanni Carnevali in esclusiva a Calciomercato.it aveva confermato lo stop alle trattative con la Juventus per l’attaccante di proprietà del Sassuolo. Dopo un mese di incontri e tentativi di far andare in porto la trattativa, il 22enne resta in rossoblù fino al termine della stagione e proverà a giocarsi le sue carte alla corte di Ballardini. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Lo stesso calciatore una volta terminato il calciomercato ha voluto inviare un messaggio ai tifosi del Genoa. Una foto di un’esultanza pubblicata su Instagram, accompagnata dal messaggio: “Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono felicissimo di poter continuare con la mia squadra verso gli obiettivi!!”