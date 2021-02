La Juventus è a caccia della quarta punta. Se non dovesse arrivare Scamacca in queste ore, la prossima estate potrebbe tornare di moda Milik

Sono ore caldissime in casa Juventus sul fronte attaccante. La società bianconera lavora per regalare a Pirlo un colpo last minute per quanto riguarda il reparto offensivo dove si cerca da tempo un quarto attaccante che possa agire dalla panchina alle spalle dei vari Ronaldo, Morata e Dybala. Paratici e soci lavorano ancora su Scamacca, ora al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo per il quale manca l’accordo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti nella notte | Le ultime sul colpo in attacco

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La telefonata che ha risolto per sempre il caso Milik

Stando a quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ la Juventus avrebbe comunque già un piano alternativo qualora il giovane attaccante italiano non dovesse arrivare in questo gennaio. In caso di fumata nera il discorso per la punta di scorta sarebbe rinviato in estate e tornerebbe nel mirino anche Arkadiusz Milik, finito in questa finestra invernale al Marsiglia.