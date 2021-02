Nelle ultime e concitate ore di calciomercato, diversi giocatori sperano ancora di poter cambiare aria e la Juventus vigila

Letteralmente rinata dopo la sconfitta contro l’Inter, la Juventus si gode il bel momento, senza perdere di vista le dinamiche di calciomercato. Per quanto riguarda l’attacco, la dirigenza bianconera è pronta a cogliere un’occasione nelle ultime ore di calciomercato, ma senza svenarsi. Il nome di Scamacca resta sempre valido, ma c’è chi non esclude un difficilissimo tentativo last minute per Dzeko, grazie ai soldi risparmiati dell’ingaggio di Khedira. Qualora dovesse restare, la Roma tenterà di promuovere una tregua tra l’attaccante bosniaco e Fonseca.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Isco chiede la cessione immediata

Chi invece non sembra avere margini di ricucire lo strappo con l’allenatore è Isco. Pallino di vecchia data di Pirlo, il fantasista secondo ‘As’ sta valutando un addio immediato al Real Madrid e in presenza di un’offerta last minute è pronto a lasciare la capitale iberica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata considerazione nella partita contro il Levante. Sotto di un gol, in accordo con Zidane il vice Bettoni ha fatto entrare il canterano Arribas sulla trequarti. Una situazione che è stata vissuta come un’umiliazione anche dai compagni di Isco i cui agenti, secondo il quotidiano iberico, sono pronti ad accettare un’offerta in extremis pur di separarsi da Zizou. La Juve resta vigile, anche se un ricongiungimento immediato con Cristiano Ronaldo appare molto difficile.