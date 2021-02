Il Bayern Monaco avrebbe voluto mandare via Douglas Costa già a gennaio. Parere diverso del calciatore, accostato in questi giorni al Milan

Negli ultimi giorni il nome di Douglas Costa è stato accostato al Milan. L’esterno brasiliano di proprietà della Juventus sta faticando ad imporsi al Bayern Monaco. Nei corridoi del mercato si è così parlato di un possibile approdo del giocatore in rossonero, in prestito fino al termine della stagione. Non è un segreto che il Milan cerchi un calciatore che possa giocarsi una maglia da titolare con Saelemaekers. Douglas Costa poteva essere un’idea. Un’idea che di certo, però, non si concretizzerà in queste ultime ore di calciomercato.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, ora i rinnovi: ottimismo per Calhanoglu e Donnarumma

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, non solo Milan: Douglas Costa offerto alla Roma

A Top Calcio 24, il giornalista Luca Momblano, ha fatto il punto sulla situazione legata a Douglas Costa: “È vero che il Bayern Monaco ha provato a convincere la Juventus a trovare una sistemazione diversa a Douglas Costa. Però, il giocatore ha fatto resistenza, vuole giocarsi lì le sue carte fino a fine stagione. Ha provato ad offrirlo alla Roma, questo lo so, ma non ho notizie nuove. Mancano poche ore, secondo me non si posta da Monaco di Baviera”.