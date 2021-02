Il nome di Edin Dzeko resta di strettissima attualità per la Roma ma non solo: l’ultima idea è quella di uno scambio che interesserebbe anche Juventus e Inter

Edin Dzeko è il nome caldo del calciomercato invernale. Il bosniaco è in uscita dalla Roma, ha rotto con Fonseca e i giallorossi hanno provato a piazzarlo in tutti i modi. Fino all’ipotesi dello scambio con l’Inter per Sanchez, anche se Beppe Marotta ha catagolato la trattativa esclusivamente come una ‘suggestione’, facendo capire che mai ci sono stati i presupposti. Così come non ci sono i presupposti, al momento, per ricucire lo strappo tra Fonseca e Dzeko: per il numero 9 resta aperto lo scenario di una cessione, anche se si proverà a ricomporre la frattura.

Calciomercato Roma e Juventus, tentativo scambio Dzeko-Giroud

Secondo Ilario Di Giovambattista, direttore di ‘Radio Radio’, la Roma starebbe provando a imbastire uno scambio di prestiti con il Chelsea per Olivier Giroud. La situazione è comunque molto complicata, dal momento che il francese è in scadenza e quindi non potrebbe partire in prestito. Per andare via con questa formula l’ex Marsiglia dovrebbe prima rinnovare. Dunque i giallorossi, allo stato attuale, potrebbero prendere Giroud solo a titolo definitivo, magari pagando al Chelsea un indennizzo offrendo il prestito di Dzeko.

Anche questa un’ipotesi complicata, dal momento che così i giallorossi si ritroverebbero a giugno due ultratrentenni dall’ingaggio pesante. Senza contare che i Blues non sono soliti acquistare giocatori over 30. L’unica eccezione che i londinesi stavano facendo in questi anni, però, era proprio per il bosniaco, ormai tre anni fa. Il nome di Giroud, lo ricordiamo, piace parecchio anche alla Juventus e all’Inter, che da mesi sono accostate a lui e potrebbe anche tornare di moda in estate se non dovesse rinnovare. Il Chelsea, però, al momento se lo tiene stretto visto che continua a essere decisivo.