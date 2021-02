Calciomercato, annuncio dal Barcellona | “Le nostre intenzioni per Messi”

Il futuro di Lionel Messi continua a essere in bilico. Un nuovo annuncio dal Barcellona chiarisce la situazione per il fenomeno argentino. Ecco le ultime novità

Lionel Messi continua a far discutere a Barcellona e in sede di calciomercato. Dopo la telenovela della scorsa estate, i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi per l’attaccante in maglia blaugrana. Intanto, nelle ultime ore, si parla con insistenza sempre maggiore delle cifre record guadagnate dal fenomeno argentino a Barcellona. Numeri che stanno scuotendo l’opinione popolare e facendo discutere molto in Spagna.

Calciomercato, le parole di Guillermo Amor su Messi: le intenzioni del Barcellona

Intanto, Guillermo Amor si è soffermato nelle ultime ore ai microfoni di ‘movistar+’, facendo il punto della situazione sul futuro dell’argentino. Il direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona ha parlato così dell’attaccante: “Deve stare tranquillo, il club è con lui. Il desiderio del Barcellona è che continui e finisca la carriera qui, come l’ha iniziata. Difendiamo i nostri giocatori, siamo con loro e anche il club deve difendersi. Ha combattuto molte battaglie e dimostrato di non essere influenzato da questioni esterne”.