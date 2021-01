L’Inter si sbarazza senza problemi del Benevento e risponde alle vittorie nel pomeriggio di Milan e Juventus: il commento del nostro inviato Giorgio Musso

Vittoria semplice per l’Inter che batte 4-0 il Benevento e ritrova i gol di Lautaro Martinez e Lukaku (doppietta). I nerazzurri, con Conte squalificato, rispondono ai successi pomeridiano di Milan e Juventus e restano al secondo posto in classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ecco l’analisi del nostro inviato, Giorgio Musso, all’esterno di San Siro, dopo il poker nerazzurro in campionato.