Serie A, Spezia-Udinese 0-1: decide Rodrigo De Paul!

L’Udinese passa sul campo dello Spezia: decide un calcio di rigore di De Paul, poi espulso

Importante colpo esterno dell’Udinese nel ‘lunch match’ della prima giornata di ritorno della Serie A. La squadra di Gotti si impone per 1-0 sul campo dello Spezia grazie ad un rigore di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è poi espulso per un doppio giallo nel giro di cinque minuti, ma vani sono i tentativi finali dei padroni di casa. All’86’ si ristabilisce anche la parità numerica in seguito all’espulsione di Saponara, anche lui per doppio giallo. I bianconeri risalgono così la classifica, staccando proprio Spezia e Genoa e ulteriormente le squadre in coda. Ecco il tabellino e la classifica aggiornata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

SPEZIA-UDINESE 0-1: 52′ rig. De Paul (U)

Note: 75′ espulso De Paul (U), 86′ espulso Saponara (S)

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Udinese** 21; Bologna** 20; Spezia** e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più