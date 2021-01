Roma-Verona, Juric: “Ci è mancata la fame, troppi regali oggi”

Arrivano le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta contro la Roma per 3-1: il tecnico ha reso nota la sua opinione sui gol subiti

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la sconfitta contro la Roma per 3-1.

Sui tre gol subiti in nove minuti – “Quando manca la concentrazione e l’attenzione nella marcatura escono fuori queste cose. Non succedeva prima, è successo oggi. Sul primo angolo ci mancava Dawidowicz, abbiamo preso gol e poi ci siamo persi. Così diventa dura, la partita è stata fatta bene sul 3-1, però quando regali è giusto che perdi. No a Kalinic e Lasagna insieme”.

Squadra troppo rilassata – “Se pensiamo che ci possiamo permettere rilassamenti, perché alla fine oggi è stato anche quello, è finita. Ci può mancare la tecnica, i giovani possono sbagliare. Ma fame, cattiveria agonistica, concentrazione, non devono mancare. Oggi per un po’ sono mancate queste cose. Perdi così perché non sei stato tosto e concentrato”.