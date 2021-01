Ivan Juric commenta il brutto ko del Verona all’Olimpico con la Roma, avvertendo i suoi giocatori in conferenza

Serata da cancellare per il Verona e per Juric, che perdono 3-1 in casa della Roma senza appello. Un ko che non è piaciuto al tecnico croato, soprattutto per l’atteggiamento dei suoi. Di seguito, le sue parole in conferenza stampa: “Siamo partiti anche bene, poi abbiamo preso gol su angolo e abbiamo fatto male in quei 10 minuti. Poca concentrazione, anche se poi abbiamo reagito. Ma non si possono fare 10 minuti in quel modo, questo è sicuro. È una partita così”.

Troppi complimenti hanno fatto male al suo Hellas? Juric è chiaro: “La nostra è una piccola realtà, chi sta intorno a noi magari è fuori di testa, tv o giornalisti, non vedono la realtà di quello che stiamo facendo. Se i miei i giocatori pensano di potersi rilassare e giocare senza cattiveria finisce male. E’ un campanello d’allarme, magari inconscio, non deve succedere. Tante squadre che sono sotto di noi hanno rose migliori ma sono sotto 15 punti, devono chiedersi perché. Se noi perdessimo la cattiveria agonistica sarebbe molto grave e spero che non succeda”.