Roma-Verona 3-1: i giallorossi tornano al terzo posto

Vittoria per la Roma contro il Verona per 3-1: nove minuti fatali per i ragazzi di Juric nel quale sono arrivati tre gol per i giallorossi

E’ finita 3-1 la partita tra Roma e Verona. I giallorossi hanno giocato un ottimo primo tempo, dove sono arrivati ben tre gol in 9′. I ragazzi di Juric hanno subito il contraccolpo dopo il vantaggio segnato da Mancini e dopo 2′ è arrivato il raddoppio di Mkhitaryan. Il tris è stato di Borja Mayoral, che sta sostituendo Dzeko al centro dell’attacco intorno alla mezzora di gioco.

Nel secondo tempo, la Roma ha gestito un po’ le energie, ma il Verona ha accorciato le distanze con Colley di testa e ha giocato una buona ripresa anche grazie ai cambi. Tre punti molto importanti per Paulo Fonseca: la sua squadra ora è al terzo posto con 40 punti, a -6 dal primo posto occupato dal Milan. Per il Verona una sconfitta dopo aver battuto il Napoli la scorsa giornata.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 46 punti; Inter 44; Roma 40; Juventus* 39; Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno