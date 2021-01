Serie A, 20esima giornata: vincono Lazio e Genoa. Notte fonda a Crotone

Vittoria fondamentale per la Lazio che supera in classifica l’Atalanta. Salto in avanti in chiave salvezza per Genoa e Cagliari

Vittoria fondamentale per il Genoa, con il Grifone che si aggiudica un difficile scontro salvezza. Il Cagliari, invece, strappa un punto al Sassuolo grazie alle due reti nel quarto d’ora finale di gara. Prestazione, infine, convincente anche da parte della Lazio, che riesce a espugnare Bergamo e si vendica per l’eliminazione dalla Coppa Italia di mercoledì scorso: Atalanta battuta 3-1 e superata in classifica. Gli orobici ora scivolano al sesto posto in classifica.

Serie A, vincono Lazio, Cagliari e Genoa

A Crotone è Destro il mattatore di giornata: al 24′ gara sbloccata dall’ex Roma che supera Cordaz dopo un errore difensivo di Magallan. Raddoppio firmato da Czyborra al 29′, con la prima rete in rossoblu: tiro al volo su cross di Zappacosta e 2-0. Gara poi chiusa di nuovo da Destro, che al 50′ trova il 3-0 finale su cross perfetto di Zajc.

A Cagliari, invece, Di Francesco non riesce ad avere la meglio sul proprio passato, ma il Sassuolo sembra aver perso, oramai, la bussola. I neroverdi hanno diverse occasioni nel primo tempo, ma trovano sempre Cragno pronto a replicare oppure l’imprecisione a farla da padrona. Al 75′ viene premiato l’inserimento di Marin, che riceve da Nainggolan e lancia in area per Joao Pedro: colpo di testa e 1-0 decisivo, col Sassuolo che arriva al pareggio all’ultimo secondo disponibile con la rete di Boga. Finisce 1-1.

Infine a Bergamo la Lazio brucia subito l’Atalanta andando a segno dopo due giri d’orologio: Marusic calcia di destro dai 25 metri, approfittando di Gollini fuori dai pali, e sblocca subito la gara. Alla mezz’ora palo per Milinkovic-Savic, ma è solo il preludio al raddoppio: Correa riceve da Immobile, mette a sedere Gollini e deposita in rete il 2-0. L’Atalanta ovviamente non ci sta e al 79′ accorcia le distanze con Pasalic, che raccoglie una respinta del palo su conclusione di Muriel e deposita in rete. Non serve a molto, perché quattro minuti dopo è Muriqi a chiudere i giochi con il 3-1 definitivo.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 46 punti; Inter 44; Juventus* 39; Roma* e Lazio 37; Atalanta 36; Napoli** 34; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma* 13; Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno