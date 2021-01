Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Verona, match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020/21

Primo tempo senza storia all’Olimpico tra Roma e Verona. I giallorossi dominano e approfittano di un Hellas incredibilmente armi per controbattere. La squadra di Juric capisce poco o niente, Mancini, Mayoral e Mkhitaryan in sequenza danno uno schiaffo dietro l’altro al Verona. Per gli ospiti non se ne salva uno. All’intervallo è addirittura 3-0.

Roma

Pau Lopez 6

Mancini 7

Smalling sv. Dal 12′ Kumbulla 6

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Villar 6,5

Veretout 7

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Borja Mayoral 7

All.: Paulo Fonseca 6,5

Verona

Silvestri 6

Dawidowicz 5

Gunter 5

Ceccherini 4,5

Faraoni 5

Tameze 5

Ilic 4,5

Lazovic 4,5

Barak 5

Zaccagni 5

Kalinic 5



All.: Ivan Juric 5

Arbitro: Piccinini 6

TABELLINO

Roma-Verona 3-0

Marcatori: 20′ Mancini, 22′ Mkhitaryan, 30′ Mayoral

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (12′ Kumbulla), Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Peres, Calafiori, Cristante, Diawara, Pastore, Carles Perez.

All.: Paulo Fonseca.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

A disp.: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Udogie, Cetin, Terracciano, Amione, Bessa, Colley, Lasagna.

All.: Ivan Juric.

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Paganessi – Villa

IV Uomo: Giua

Var: Guida

AVar: Lo Cicero

NOTE Ammoniti: Pellegrini, Faraoni, Kumbulla