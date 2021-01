Paulo Fonseca ha parlato in conferenza dopo il match col Verona. Ecco le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di Calciomercato.it

Paulo Fonseca è visibilmente soddisfatto dopo la vittoria netta contro il Verona di Juric. Tre punti che inorgogliscono l’allenatore portoghese in conferenza stampa: “Abbiamo affrontato la miglior difesa del campionato. Abbiamo fatto tre gol, nel primo tempo abbiamo fatto una partita molto concreta e profonda, importante contro questa squadra forte che marca a uomo”.

Sugli ultimi 10 giorni, Fonseca ha detto: “Quello che ho fatto in questi 10 giorni è quello che ho fatto sempre, mantenendo l’equilibrio e focalizzandomi sulla prossima partita. Abbiamo avuto una settimana per lavorare, ho fatto quello che faccio sempre, mantenere sempre l’equilibrio è importante per me in ogni momento. La cosa più importante oggi è valutare quello che hanno fatto i giocatori, con spirito di squadra contro una grande formazione. La valigia? È sempre pronta”. Infine la dedica al dottor Manara, medico sociale della Roma: “Gli mando un abbraccio, ora che è in ospedale. Questa vittoria è anche per lui”.