Roma-Verona, i convocati di Fonseca | Fuori Dzeko ed El Shaarawy

Paulo Fonseca ha diramato i convocati della Roma per la sfida contro il Verona: fuori Dzeko ed El Shaarawy, torna Pastore

In vista del posticipo contro l’Hellas Verona, i giallorossi hanno comunicato ufficialmente i convocati di Paulo Fonseca per la sfida di questa sera. Non convocato Dzeko, evidentemente non sono ancora risolti gli attriti con il tecnico portoghese. Dovrà aspettare anche Stephan El Shaarawy per la prima in giallorosso dopo il suo ritorno: solo tribuna contro la compagine di Juric. Fra i convocati, invece, torna finalmente Pastore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!