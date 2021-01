DIRETTA Serie A, Spezia-Udinese | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra le squadre di Italiano e Gotti in tempo reale

Lo Spezia affronta l’Udinese nel lunch match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni appaiate in classifica: i liguri di Italiano sperano di bissare il successo dell’andata per allontanarsi dal terzultimo posto, mentre i friulani di Gotti vanno a caccia della prima vittoria del 2021. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano

Udinese (3-5-2): Musso; Becão, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra, Deulofeu. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più