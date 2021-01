DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo 0-0 | Fischio d’inizio – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Di Francesco e De Zerbi in tempo reale

Il Cagliari ospita il Sassuolo in una gara molto delicata valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Di Francesco hanno bisogna di una vittoria dopo le sei sconfitte di fila per uscire dalla crisi e dalla zona retrocessione. Reduci da tre gare in cui hanno raccolto un solo punto, anche i neroverdi di De Zerbi cercano il riscatto e un successo che li terrebbe agganciati al treno Europa League. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin, Deiola; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Udinese** 21; Bologna** 20; Spezia** e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più