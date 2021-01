Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma-Verona, ultima gara della prima giornata di ritorno di Serie A

La gara di andata è passata alla storia per il clamoroso errore della dirigenza giallorossa che è costato la sconfitta a tavolino per il caso Diawara. A distanza di un girone, Roma e Verona si ritrovano in campo all’Olimpico per continuare a coltivare i propri sogni europei. Alle prese con la querelle Dzeko, Paulo Fonseca spera di mettere altro fieno in cascina nella lotta Champions. Di fronte ci sarà una delle squadre più organizzate del campionato che, anche grazie alla miglior difesa del torneo, ha chiuso il girone d’andata con 30 punti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All.: Juric

CLASSIFICA SERIE A: Milan 46 punti; Inter 44; Juventus* 39; Roma*, Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno