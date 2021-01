Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Parma, posticipo delle 18 della prima giornata di ritorno

Archiviate le fatiche di Coppa Italia e la conquista delle semifinali, il Napoli scende in campo alle 18 contro il Parma per tentare di dare un colpo di spugna alla pessima prestazione contro il Verona. Incassata la fiducia a parole della società, Gennaro Gattuso spera di tornare alla vittoria in campionato, ma dovrà fare i conti con la fame di punti dei Ducali. La squadra di D’Aversa arriva, infatti, da sette sconfitte e tre pareggi nelle ultime dieci partite. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Parma

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne

Parma (4-3-3) Sepe; Conti, Pezzella, Osorio, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho

CLASSIFICA SERIE A: Milan 46 punti; Inter 44; Juventus* 39; Roma* e Lazio 37; Atalanta 36; Napoli** 34; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma* 13; Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno