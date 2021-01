Calciomercato.it seguirà in tempo reale Crotone-Genoa, scontro salvezza della prima giornata di Serie A

L’ampia vittoria contro il Benevento è stata l’unica gioia del Crotone nel 2021, che ha portato in dote alla squadra calabrese ben quattro sconfitte. Vincere gli scontri diretti in casa è l’unica arma a disposizione di Stroppa per continuare a coltivare speranze salvezza, ma di fronte ci sarà un Genoa in salute, rivitalizzato dalla cura Ballardini e distante sei punti dalla squadra calabrese. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Crotone-Genoa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Pedro Pereira, Messias, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. All. Stroppa



GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Udinese** 21; Bologna** 20; Spezia** e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più