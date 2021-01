Crotone-Genoa, Stroppa: “Responsabilità mia. Peggior gara da quando sono qui”

Giovanni Stroppa commenta la prestazione del Crotone contro il Genoa e si addossa la responsabilità del risultato

Sconfitta 3-0 contro il Genoa e Giovanni Stroppa si ritrova in discussione, con l’esonero che potrebbe essere a un passo. Ai microfoni di ‘SkySport’ il tecnico degli Squali ha commentato la prestazione della sua squadra: “La fotografia della squadra sia nei primi due gol, ma anche il terzo per come l’abbiamo preso. So che prima di me ha parlato Cordaz, ma la responsabilità è tutta mia, anche se apprezzo il gesto”.

“Da quando sono qui a Crotone non è mai stata fatta una partita così brutta come quella di oggi. Si possono sbagliare le cose tecniche, ma non l’approccio. Sono io il responsabile della squadra e dico che è un peccato aver fatto una prestazione del genere: basti vedere i gol subiti”.