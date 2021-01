Coronavirus, bollettino 31 gennaio: 11.252 nuovi positivi al Covid

Il bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus relativo al 31 gennaio 2021: sono 11.252 i nuovi casi, meno rispetto al giorno precedente

Sono 11.252 i positivi del 31 gennaio, con 237 morti. La flessione degli attuali positivi di oggi, inferiori ai dati di ieri, arriva dal fatto che i guariti sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 213.364, quindi 84.646 in meno rispetto a ieri 30 gennaio. Sale invece il tasso di positività, che è a 5,3%: ieri era 4,3%. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -2 (ieri -299), per un totale di 20.096 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -3 (ieri -52), portando il totale dei malati più gravi a 2.215.