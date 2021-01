Calciomercato, UFFICIALE il prestito di Pellistri | Beffa per l’Italia

È ufficiale il trasferimento di Pellistri dal Manchester United all’Alaves: sul giovanissimo talento c’erano anche gli occhi del Monza

Il 19enne Facundo Pellistri ha firmato per l’Alaves: si trasferisce in prestito fino alla fine della stagione. Si tratta della prima esperienza tra i professionisti per il giovanissimo giocatore fino a oggi impiegato nell’Under 23 del Manchester United, dopo esser arrivato nell’estate del 2020. Per lui prestito secco e gratuito. Nei giorni scorsi era stato accostato anche all’Italia, ma il giocatore preferiva la destinazione iberica.

Con un contratto di cinque anni con i Red Devils, con la possibilità di estenderlo per un’altra stagione, Ole Gunnar Solskjaer, come riportato dal sito ufficiale della società, crede molto nelle potenzialità del giocatore. “I nostri scout hanno seguito Facundo per molto tempo e crediamo che possa diventare un grande talento nel lungo periodo. Capiamo che ci voglia del tempo per adattarsi al calcio inglese, ma saprà avere l’impatto giusto quando sarà il momento”.