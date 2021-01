Calciomercato Torino, asse con la Juventus per uno scambio

Calciomercato Torino, i granata cercano gli ultimi ritocchi: nei discorsi con la Juventus entra anche un possibile scambio

Situazione di classifica che resta complicata per il Torino. I tre pareggi di fila non hanno smosso particolarmente le acque, due su tre per di più sono arrivati in prolungata superiorità numerica. La squadra con Nicola al timone ha dimostrato di aver ritrovato un po’ di carattere, ma occorre invertire la tendenza, anche grazie agli innesti dal mercato.

I granata cercheranno alcune operazioni last minute. Una di queste potrebbe riguardare uno scambio in difesa. Secondo ‘Tuttosport’, il Toro, che sta discutendo con la Juventus per il possibile prestito di Mandragora dall’Udinese, con i bianconeri ha parlato anche di Daniele Rugani. Il giocatore è attualmente in prestito al Rennes, ma è reduce da un lungo infortunio e ha giocato solo due gare in Francia. Con i transalpini, potrebbe esserci uno scambio con Nkoulou. Operazione che tornerebbe utile ai granata anche per evitare l’addio a zero al termine della stagione.