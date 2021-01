Massimiliano Allegri si è promesso alla Roma, ma il suo arrivo potrebbe essere ostacolato con un cambio improvviso in panchina

Massimiliano Allegri si è promesso alla Roma e la coincidenza milanese degli ultimi giorni ha rafforzato l’ipotesi giallorossa per l’ex tecnico della Juventus. Un’idea che dalla Spagna però provano a raffreddare. La crisi del Real Madrid ha messo nuovamente a rischio la posizione di Zidane: è l’Atalanta la sfida decisiva come raccontato da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, il Real Madrid vuole subito Allegri

In realtà ‘sport.com’ lancia l’idea di un esonero precedente al doppio confronto Champions con i bergamaschi. Il portale spagnolo indica nella sfida di sabato contro l’Huesca il punto di svolta per le merengues. Florentino Perez sarebbe pronto, in caso di risultato negativo, a mandare via subito Zidane per provare a non fallire l’appuntamento europeo, crocevia per la stagione dei blancos. In caso di ribaltone, Raul avrebbe perso il ruolo di favorito: il presidente del Real Madrid vuole un tecnico di maggior esperienza e punterebbe proprio su Massimiliano Allegri.