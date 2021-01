Dalla Spagna rivelano come il Real continui a rimanare vigile su Donnarumma: Florentino Perez sarebbe ossessionato dal portiere del Milan

I rossoneri stanno vivendo una stagione al di sopra delle più rosee aspettative. Il tempo passa ed il Milan continua ad essere in testa alla classifica della Serie A, davanti a due big come Inter e Juventus. Fra i segreti della compagine di Stefano Pioli c'è sicuramente un grande Donnarumma. Il portiere classe '99 è sempre fra i migliori e, a più riprese, ha contribuito alle vittorie del club meneghino con grandi parate. La posizione di 'Gigio' sul mercato, però, rimane ancora incerta: il suo contratto, infatti, scade il 30 giugno 2021 ed il rinnovo non è ancora arrivato. Dalla Spagna, poi, rivelano di un interesse crescente del Real Madrid.

Calciomercato Milan, Donnarumma a rischio | Lo vuole Florentino Perez

Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, Florentino Perez non sarebbe soddisfatto delle recenti prestazioni di Thibaut Courtois e starebbe valutando seriamente di cambiare il numero ‘1’ del Real Madrid. Il presidente delle ‘Merengues’, inoltre, avrebbe un assoluto preferito nella propria lista: Gianluigi Donnarumma. Le grandi prestazioni del portiere del Milan, la giovane età ed il contratto in scadenza nel giugno del 2021 ne fanno un profilo troppo invitante. La trattativa con i rossoneri però non si profila semplice per Florentino Perez: come raccontato da Calciomercato.it, il Milan è intenzionato a rinnovare il contratto a Donnarumma. In caso di rinnovo, poi, anche per il Real Madrid l’operazione potrebbe essere troppo onerosa.