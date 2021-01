Calciomercato Juventus, i bianconeri ricevono una super offerta da 50 milioni di euro ma la rispediscono al mittente

Sessione di mercato, questa, per la Juventus piuttosto interlocutoria. I bianconeri hanno per lo più messo le basi per operazioni future, a cominciare da quella multipla con il Genoa che ha coinvolto il giovane Rovella. Nessun altro movimento di rilievo, né in entrata, né in uscita. Le difficoltà del mercato dovute al coronavirus del resto si stanno facendo sentire per tutte le società e qualsiasi movimento non può essere valutato a cuor leggero. Ma proprio in quest’ottica, era arrivata ai bianconeri una proposta che avrebbe fatto assai comodo per le casse societarie.

Calciomercato Juventus, assalto Liverpool per Demiral

Secondo il noto profilo Twitter di indiscrezioni di mercato Indykaila, infatti, il Liverpool avrebbe presentato una proposta di ben 50 milioni di euro per Merih Demiral. I ‘Reds’ sono da un po’ a caccia di un difensore di livello, visto che l’assenza di Van Dijk durerà ancora per qualche mese. Un’offerta che però la Juve ha rispedito al mittente. C’è la ferma intenzione di puntare sul turco per la retroguardia del futuro, il giocatore che a sua volta ha patito un grave infortunio al ginocchio è ritornato a buoni livelli ed è una garanzia per Pirlo.