In casa Barcellona rinnovo a rilento per Dembele, la Juventus resta alla finestra per il colpo di calciomercato

In casa Barcellona si attendono novità sul futuro di Ousmane Dembele. L’esterno offensivo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ha già manifestato la volontà di restare. Tuttavia, ad oggi, non si registrano importanti progressi sulla firma del nuovo contratto, fattore che alimenta le indiscrezioni di calciomercato. Tra i club più interessati alla vicenda, in Italia, figura anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Dembele dal Barcellona: le ultime

In caso di rottura delle trattative col Barça, riporta ‘Sport’, la prossima estate Dembele potrebbe scegliere di restare un altro anno per poi andarsene gratuitamente a giugno 2022 o accettare una delle offerte che saranno sul tavolo. Oltre a Chelsea e Manchester United, sul giocatore c’è anche la Juventus, che secondo il quotidiano spagnolo sarebbe in grado di presentare un’offerta economica molto allettante con i soldi della cessione di Dybala. Il Cfo bianconero Paratici resta dunque in allerta. La decisione definitiva sul futuro di Dembele potrebbe arrivare dopo il riassetto societario del club catalano.