Calciomercato, nuova avventura per Cutrone | UFFICIALE al Valencia

Nuova avventura per Patrick Cutrone: tornato al Wolverhampton, l’attaccante italiano è approdato in Spagna

Patrick Cutrone ha passato l’intero 2020 in prestito alla Fiorentina, ma il suo ritorno in Serie A non è stato molto positivo. Tornato in questa finestra di mercato al Wolverhampton, l’ex attaccante del Milan ha trovato una nuova squadra che gli darà fiducia fino a fine stagione. Si tratta del Valencia.

Avventura in Liga dunque per Cutrone, che giocherà con la maglia del Valencia in prestito per sei mesi. Questa stagione ha disputato 13 partite tra campionato e Coppa Italia con la Fiorentina, non andando a segno.