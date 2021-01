Gasperini ha parlato dopo Atalanta-Lazio facendo il punto sul momento della sua squadra

Dopo la sconfitta odierna della sua Atalanta contro la Lazio, Gasperini ha analizzato il momento della sua squadra: “Il gol iniziale ha cambiato un po’ la partita, non sono deluso però dalla nostra partita. La squadra ha dimostrato di essere in buona condizione, l’avevamo anche riaperta e abbiamo preso dei gol un po’ balordi – spiega a ‘Dazn’ – A me l’Atalanta oggi non è dispiaciuta. Chiaro che mercoledì in dieci eravamo riusciti a fare gol, nel finale ci siamo chiusi in difesa e non abbiamo concesso praticamente niente. Abbiamo creato, siamo arrivati spesso vicino all’area”.

Gasperini ha proseguito la sua analisi: “Nel secondo tempo ci credevamo tutti. Abbiam dovuto modificare il nostro modo di giocare, Hateboer e Gosens sono importanti per noi. Difesa a 4? Non lo so, dipenderà dagli elementi che avrò a disposizione. Questa è una partita che non è girata bene”

NERVOSISMO – “Non da parte nostra, loro arrivavano da tante partite perse con noi e finiscono molto spesso dietro in classifica. C’è la finale di Coppa Italia che è rimasta un po’ in sospeso per tutti, quindi è nata questa rivalità. Siamo fiduciosi di continuare a ripeterci in campionato”.